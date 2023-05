Bom op FSB-kantoor en stukjes Russisch grondgebied bezet: groeperingen willen ‘bevrijding van Rusland’

Russische veiligheidstroepen zijn nog steeds in gevecht met gewapende Russische anti-Poetin-groepen. In de Zuid-Russische regio Belgorod zou een klopjacht aan de gang zijn op twee groeperingen die maandag Rusland vanuit Oekraïne binnenvielen. Wie zijn deze vechtclubs en wat willen ze?

De ‘invasie’ van Rusland is in ieder geval spraakmakend én bij voorbaat volstrekt kansloos omdat de binnenvallende troepenmacht wel een heel bescheiden kolonne in de strijd gooien. Naar verluidt bestaat die uit twee tanks, één gepantserd troepentransport en een stuk of tien kleinere, gepantserde, voertuigen. Alles bij elkaar zouden enige tientallen aanvallers het Russische grondgebied hebben betreden, allemaal Russen, zo beweren ze zelf. Volgens de gezaghebbende denktank Institute for the Study of War zouden de aanvallers inderdaad tot een paar kilometer op Russische grondgebied zijn doorgedrongen en in gevecht zijn met Russische veiligheidstroepen. Naar verluidt zijn er minstens twee Russische soldaten omgekomen bij een mortieraanval op een kazers en ook zijn tien burgers zijn verwond.

Vanochtend meldde het Kremlin dat er grote zorgen zijn over deze ‘invallen’ door wat wordt genoemd 'pro-Oekraïense sabotagegroepen’. Volgens woordvoerder Dmitry Peskov was de vorig jaar begonnen 'speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne nodig om dit soort 'terreuraanslagen’ te verhinderen. Maar juist sinds de Russische invasie is het gevaar van militaire acties op Russisch grondgebied alleen maar toegenomen. De Russische veiligheidsdienst FSB kondigde maandagavond een ‘antiterroristische operatie’ aan, waarbij de autoriteiten extra bevoegdheden hebben om onder meer de papieren van burgers te controleren, telefoons af te luisteren en auto’s te vorderen.

Het kon niet verhelpen dat in de dorpen Grajvoron (op enkele kilometers van de Oekraïense grens) en Borisovka (nog dieper Rusland in) opnieuw drone-aanvallen waren. Volgens gouverneur Vjatsjeslav Gladkov vielen daarbij geen gewonden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bom bij FSB-kantoor

Zelfs in de regiohoofdstad Belgorod, nog zo’n vijftig kilometer verder naar het oosten, liet een drone maandagavond een bom vallen bij het kantoor van de regionale FSB-afdeling. De aanvallen van maandag op vier dorpskernen aan de grens met Oekraïne leiden tot paniek in de regio.

Hoewel de autoriteiten niet officieel een evacuatie van het gebied hadden verordonneerd, maakten veel burgers zich uit eigen beweging uit de voeten. Op Telegram-kanaal Baza zijn lange files te zien van auto’s die de grensregio met Oekraïne verlaten.

Volgens gouverneur Gladkov is daarbij een 82-jarige vrouw om het leven gekomen, de doodsoorzaak wordt onderzocht. Maandag vielen bij de invallen vanuit Oekraïne in totaal acht gewonden.

Twee groeperingen

De aanvallen werden opgeëist door nota bene twee Russische groeperingen, die aan de Oekraïense kant vechten en ook zeggen te strijden voor de bevrijding van Rusland. Het Russische vrijwilligerskorps (RVK) liet begin maart al van zich horen, toen het een raid hield in de eveneens aan Oekraïne grenzende regio Brjansk.

Het RVK stak toen de grens over, bezette een dorp, spijkerde een tekst op de deur van het dorpshuis en verdween weer. Volgens de lokale autoriteiten kwamen er twee burgers om het leven bij die actie.

En dan een ​​nieuw vrij Rusland opbouwen Het doel van de LVR

Een volkomen onbekende is het Legioen Vrijheid van Rusland (LVR). Maar de website van de organisatie is verrassend informatief. Het LVR stelt, dat ‘niet Oekraïne onze vijand is’. ‘Onze vijand zijn de dieven, moordenaars en oorlogsmisdadigers die aan de macht zijn in Rusland, die een meedogenloze oorlog ontketenden voor hun eigen voordeel.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het LVR ijvert ‘volledige terugtrekking van Russische troepen uit heel Oekraïne’ na. Daarna zegt het te willen oprukken naar het Kremlin en ‘de bende moordenaars en plunderaars uiteen te drijven’. ,,En dan een ​​nieuw vrij Rusland opbouwen.’’ De Oekraïense autoriteiten zeggen niets te maken te hebben met deze ‘invasie’ maar zeggen de activiteiten van de groepen met interesse te volgen. Beide organisaties meldden vanochtend dat hun regionale 'bevrijdingsoperatie’ doorgaat.

Grens

Belgorod, gelegen op meer dan 600 kilometer van Moskou, is voor het Russische leger een kwetsbaar gebied geworden vanwege de nabijheid van de Oekraïense grens. De ongeveer 300.000 bewoners stellende stad zou sinds het begin van de oorlog de belangrijkste Russische aanvoerroute zijn voor militairen en materieel. Oekraïne heeft eerder aanvallen uitgevoerd op olie-installaties. Er is veel onduidelijkheid over wie wat doet in de regio. Beide partijen hebben elkaar beschuldigd van aanslagen en sabotage in de regio. Het Russische leger heeft zelf bijgedragen aan de chaos door diverse ongevallen die slachtoffers onder Russische troepen en bevolking hebben veroorzaakt. Onlangs liet een Russische straaljager per abuis bommen vallen op Belgorod.

De oorlog heeft een grote impact op de regio, met ook duizenden pro-Russische Oekraïners die sinds 2014 hun toevlucht zoeken in Belgorod. Families en relaties worden gescheiden door de grens, wat veel persoonlijk leed veroorzaakt.