Bomexplosie in Canada: vijftien gewonden

'Landen dreigen met boycot songfesti­val'

24 mei Het is nog maar de vraag of het Eurovisiesongfestival volgend jaar wel in Israël plaatsvindt. Achter de schermen is er druk overleg tussen de Israëlische omroep Kan en de European Broadcasting Union (EBU) omdat diverse landen zouden hebben gedreigd met een boycot, meldt de Israëlische zender Channel 10.