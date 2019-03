Bommelding in Mexico-Stad leidt tot massale evacuatie

Witte Huis hekelt dubbelgan­ger­the­o­rie over First Lady Melania: ‘dit is beschamend’

13 maart De bizarre complottheorie over een dubbelganger van First Lady Melania Trump is deze week terug van weggeweest. Toen zelfs een tv-rubriek er minutenlang over speculeerde, voelde de woordvoerder van Melania zich gedwongen om te reageren: ,,Dit is beschamend.”