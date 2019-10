Bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog stort neer op Amerikaanse vliegveld

Op een luchthaven in de Amerikaanse staat Connecticut is vandaag een B17-bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog neergestort. Volgens ooggetuigen verloor het toestel - ook wel ‘vliegend fort’ genoemd - na het opstijgen snel hoogte, schampte het een schuur om vervolgens te crashen op een groenstrook van het Bradley International Airport .

Amerikaanse media melden dat het vliegveld na het incident gesloten werd en dat een grote zwarte rookwolk was te zien boven het in brand gevlogen vliegtuigwrak. Meerdere brandweerwagens rukten uit om het vuur te blussen. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN zijn minstens zes gewonden naar een ziekenhuis in de omgeving gebracht. Onduidelijk is vooralsnog of het om inzittenden van het toestel gaat of mensen die op de grond gewond raakten. Dat laatste is bijna onmogelijk, omdat de B17 crashte aan het einde van de startbaan waar tijdens vluchtbewegingen geen mensen worden toegelaten.

De B17 - ooit van de Amerikaanse luchtmacht, was eigendom van een vliegclub die trips organiseert in historische toestellen. Het plan was om later deze week meerdere vluchten te maken in het kader van 75 jaar bevrijding. De vluchten met het vliegende fort waren volgeboekt onder de naam Wings of Freedom Tour.

De Boeing B17 Flying Fortress (vliegend fort) was een Amerikaanse 4-motorige zware bommenwerper voor de lange afstand. Het door de firma Boeing in de jaren dertig ontworpen toestel was oorspronkelijk bedoeld voor kustpatrouilles, maar het ontwerp werd aangepast als gevolg van een regeringsopdracht voor een viermotorige bommenwerper. B17's werden in de Tweede Wereldoorlog op grote schaal boven Europa en elders in de wereld.

De vliegtuigen van destijds de Royal Air Force hadden een maximum snelheid van circa 460 kilometer per uur, een actieradius van ongeveer 3000 kilometer, terwijl hun maximale hoogte net geen 11 kilometer was. Er zijn er precies 12.731 gebouwd, maar slechts een klein deel is nog operationeel.

