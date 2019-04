Boom valt op auto tijdens noodweer Texas: twee kinderen overleden

‘Lever Assange uit aan Zweden, niet aan de VS’

13 april Een groep Britse parlementariërs wil dat WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan Zweden wordt uitgeleverd en niet aan de VS. De 70 parlementsleden schrijven dat in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Ze vinden dat de Zweedse zaak over verkrachting door Assange eerst goed uitgezocht moet worden.