Boosheid in Engeland over verwijderen blote nimfen

Generaties bezoekers hebben er probleemloos naar gekeken, maar nu heeft de Manchester Art Gallery het schilderij ‘Hylas and the Nymphs’ (1896) van de Engelse kunstschilder John William Waterhouse van de muur gehaald.

Volgens de curator om ‘het debat aan te moedigen’ over hoe 'zulke beelden' van naakte vrouwen tegenwoordig door musea tentoongesteld zouden moeten worden.

Niemand die het werk van Waterhouse in verband zou brengen met de #Metoo-discussie maar dat heeft curator Clare Gannaway nu wel bereikt. Het weghalen oogst vooral veel kritiek in de sociale media. Tegelijk wordt haar een goedkope publiciteitsstunt verweten.

Ansicht

In ieder geval heeft het verwijderen van een bekend 19e eeuws kunstwerk – de ansichtkaarten waren heel populair in de museumshop maar zijn ook verwijderd - tot een hoop herrie geleid in Engeland. Het doek toont een scène uit de antieke mythologie. Een geklede jonge man wordt het water ingelokt door zeven naakte nimfen. Hij zou in de vijver des doods worden gelokt. In een blog legt het museum uit dat het werk is weggehaald het representatief is voor schilderijen waarin ‘vrouwen afgeschilderd als passieve decoratie of wel als femme fatales.’

Het besluit is deels genomen onder invloed van het hedendaagse debat over seksisme, de #MeToo-beweging, zo erkent de curator. Ze vindt dat ook de 'erotische fantasie van de oude Victorianen' op de schop mag. Het zou niet gaan om censuur maar om een aanzet tot een discussie over hoe musea dit soort werken laten zien.