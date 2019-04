Boot zinkt voor kust Venezuela, zeker 25 vermisten

Er bestond in eerste instantie onduidelijkheid over het aantal opvarenden. Volgens de officiële passagierslijst zouden er 25 mensen aan boord zijn, maar volgens de Venezolaanse oppositie-wetgever Robert Alcalá waren er zeker 35 passagiers aan boord. Enkelen daarvan zouden later zijn opgestapt. Vissers zouden al zeker acht mensen uit het water hebben gered.

Door de slechte economische situatie en de humanitaire crisis in Venezuela ontvluchten velen het land. In de laatste jaren zijn al ruim 3,7 miljoen Venezolanen naar buurlanden gevlucht. De meeste migranten reizen over land naar het naburige Colombia en Brazilië, maar anderen kiezen ervoor om in overbelaste vissersboten de soms dodelijke Caribische wateren over te steken naar nabijgelegen eilanden.