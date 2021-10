Boris haalt bakzeil, Europees werkvolk tijdelijk weer welkom: ‘Lage lonen en belabberde omstandigheden’

Boris Johnson gaat toch door de knieën: er ligt voor 10.000 buitenlandse werknemers een tijdelijk visum klaar. De vraag is of ze willen komen.

De Britten zijn al een tijdje in paniek door het doembeeld van een kerstfeest zonder lichtjes, cadeautjes en natuurlijk een kalkoen. Er is niet alleen een nijpend gebrek aan vrachtwagenchauffeurs die een en ander moeten aanvoeren en verspreiden over de supermarkten, maar ook aan mensen die alle verse producten moeten oogsten, slachten, verwerken en inpakken én aan bezorgers van alle presentjes en lekkernijen.

De mensen die dit voorheen deden, kwamen voornamelijk uit Oost-Europa. Zij zijn door de Brexit bijna allemaal weer teruggekeerd naar Polen, Hongarije, Letland of Roemenië. Een belangrijk doel van de Brexit was om een einde te maken aan het vrije verkeer van personen. De controle op immigratie moest weer in eigen hand komen.

Bevroren kalkoenen

Omdat veel Britten de bui al zien hangen, zijn er beduidend meer vroege kerstbestellingen gedaan dan ooit. Zo meldt de supermarktketen Iceland dat er vergeleken met dezelfde periode vorig jaar 409 procent meer bevroren kalkoenen zijn verkocht en 10 procent meer mince pies (zoete taartjes). Ook de grote slager Farmison zegt dat de kerstbestellingen in september met 150 procent gestegen zijn.

Producenten benadrukken dat er geen tekort is aan kalkoenen (ook al is er vanwege de verwachte problemen een vijfde minder geslacht), maar wel aan verwerkend personeel. ,,Dat betekent in elk geval dat er minder keus is”, aldus de voorman van de British Poultry Council (Britse Pluimvee Raad). Een kale kalkoen kan nog wel, is de boodschap, maar verwacht niks speciaals. De baas van Iceland gaat nog wat verder: ,,Het is niet eens meer de vraag of we een goede kerst gaan hebben, maar of we de boel draaiende kunnen houden tot die tijd.”

Een ander probleem is het dreigende gebrek aan kerstversieringen. De Britten zijn geschrokken van het nieuws over leveringsproblemen en sluiting van fabrieken in Azië, en zijn vroeger dan ooit aan het inkopen geslagen. Dat heeft in de eerste drie weken van september geleid tot een toename van respectievelijk 1300 en 2000 procent in de verkoop van kunstkerstbomen en kerstverlichting.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Komt er bij de Britten wel of geen kerstkalkoen op tafel? © Getty Images/iStockphoto

Knieval

De Britse premier Boris Johnson heeft daarom besloten om de strenge visaregelingen tijdelijk te versoepelen. En dat is een behoorlijke knieval. Tot nu toe was het devies van de regering om niet langer te leunen op buitenlandse arbeidskrachten. ,,We willen dat werkgevers gaan investeren in het opleiden van onze eigen Britse arbeidskrachten in plaats van te vertrouwen op mensen van overzee”, zei Kwasi Kwarteng, de minister voor Zaken, Energie en Industriële Strategie onlangs nog. Het doel hiervan is een ‘hoogwaardige economie met hoge lonen’. Op een volkswoede over Kerstmis zit de regering echter niet te wachten.

In eerste instantie worden er vanaf eind oktober 5000 tijdelijke visa uitgegeven voor vrachtwagenchauffeurs. Die gelden tot aan het eind van het jaar. Om de allereerste nood te lenigen, die bij de benzinepompen (ook daar is het crisis), worden er driehonderd chauffeurs ingevlogen die op tankwagens moeten gaan rijden. Ook gaan er vanaf maandag honderd militaire chauffeurs de weg op.

Quote Waarom zouden mensen een vaste, beter betaalde baan opgeven om op de M25 (de ring rond Londen) in een fles te kunnen plassen? De lonen zijn laag, de omstandig­he­den belabberd en er is weinig respect Tomas Orynski, Poolse chauffeur

Weinig animo

Sommigen menen dat dit nog lang niet genoeg is, want er is een tekort aan maar liefst 100.000 chauffeurs. Dit is deels veroorzaakt door de Brexit, maar ook door de slechte werkomstandigheden in de sector. De krant Metro citeert de Poolse chauffeur Tomas Orynski, die betwijfelt of er veel animo is voor de tijdelijke werkvergunning. ,,Waarom zouden mensen een vaste, beter betaalde baan opgeven om op de M25 (de ring rond Londen) in een fles te kunnen plassen? Boris Johnson moet zich realiseren dat Groot-Brittannië niet meer is wat het ooit was. Het is voor chauffeurs nu gewoon een van de vele landen waar ze kunnen werken, en in veel opzichten niet het meest aantrekkelijke. De lonen zijn laag, de omstandigheden belabberd en er is weinig respect.”

Ook komen er 5500 extra visa beschikbaar voor arbeiders in de pluimvee-industrie. Die heeft eveneens te kampen met een enorme uitloop van Oost-Europees personeel. De verwachting is dat de regering ook overstag moet voor de horeca en de zorg, waar zich ook grote personeelstekorten voordoen. De leider van oppositiepartij Labour, Keir Starmer, pleitte vorige week er vorige week voor om de extra visa een half jaar geldig te laten zijn. ,,Tot aan aan Kerstmis is niet genoeg.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: