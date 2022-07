Boris Johnson blijft nog even (waarnemend) premier en niet iedereen is daar even gelukkig mee

Hoelang blijft Johnson nog premier?

Als het aan de 58-jarige politicus ligt, blijft hij nog zo lang mogelijk waarnemend premier. Het liefst tot diep in het najaar. Hij baalt er sowieso van dat hij slechts een kleine drie jaar officieel premier was. Aan zelfreflectie over zijn functioneren lijkt Johnson niet te doen. Hij trad donderdag af als leider van de Conservatieve Partij (Tories), de grootste partij van het land. Maar zolang die hem gedoogt als premier, kan hij die functie (waarnemend) blijven uitoefenen. Niet iedereen is daar even gelukkig mee. De oppositie én een aantal van zijn eigen partijgenoten hebben er grote moeite mee dat iemand die de leugens aan elkaar reeg kan aanblijven als premier.