Boris Johnson houdt grote schoonmaak. Of zit zijn verloofde er achter?

Het was niet te horen, maar het kan bijna niet anders of er heeft links en rechts gejuich geklonken toen Dominic Cummings gisteravond op dramatische wijze Downing Street 10 verliet. Cummings stapte door de voordeur van premier Johnsons ambtswoning naar buiten, wetende dat hij daar gefotografeerd zou worden, met demonstratief een verhuisdoos in zijn handen. Alsof hij wilde zeggen: ik ben degene die weggaat, dit is mijn eigen beslissing, mijn taak is volbracht.