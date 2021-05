'Boris Johnson in geheim getrouwd met Carrie Symonds’

5 arrestaties Haatreac­ties na schot door hoofd BLM-activiste: 'Ze wensen schutter meer geluk’

26 mei In het Verenigd Koninkrijk zijn vijf verdachten opgepakt voor het neerschieten van Sasha Johnson, een prominent lid van de Black Lives Matter-beweging. Het gaat om twee mannen en drie tieners, bevestigt de Britse politie in een verklaring. De 27-jarige Sasha Johnson verblijft op de intensive care en is met succes geopereerd. Haar toestand blijft kritiek.