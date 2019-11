‘Boris Johnson stevent af op absolute meerderheid’

Burgerdoden Irak LIVE | Minister wil geen valse hoop geven: ‘We gaan niet alle feiten boven tafel krijgen’

23:38 Wat heeft het ministerie van Defensie begin juni 2015 nou precies aan het kabinet gedeeld over de burgerdoden bij een Nederlands bombardement in Irak? En is premier Rutte nou wel of niet op de hoogte gesteld? De Kamer eist vanavond tijdens het debat over de kwestie duidelijke antwoorden van de premier en minister Ank Bijleveld (Defensie). Mis niks van het debat met ons liveblog.