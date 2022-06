Boris Johnson vraagt in toespraak partijgenoten om vertrouwen: ‘Het beste nog moet komen’

De stemming is aangekondigd door partijfunctionaris Graham Brady, die zegt dat hij genoeg brieven heeft ontvangen van parlementsleden die een stemming over het leiderschap van Johnson eisen om er een te activeren. Er waren er 54 van die brieven nodig.

Veel prominente Conservatieven spraken maandag hun steun uit voor de premier, maar er zijn ook vooraanstaande Tories die hebben aangekondigd tegen Johnson te stemmen. Voormalig minister Jeremy Hunt sprak zich uit voor ‘verandering in de partij’ en ook Douglas Ross, de leider van de Schotse Conservatieven zegt geen vertrouwen meer in Johnson te hebben.

Partijgenoten toegesproken

Johnson waarschuwde zijn fractiegenoten dat ze zich niet ‘tegen zichzelf moesten keren’ en dat zijn ontslag de partij zou verzwakken. Hij zou het vertrouwen van het volk kunnen herstellen en wees op de verkiezingsoverwinning die hij in 2019 behaalde voor de Conservatieve Partij, de grootste in veertig jaar. Als Johnson mag aanblijven, heeft hij belastingverlaging aangekondigd en zal hij volgende week met een economisch groeiplan komen. Johnson sloot de toespraak af met de belofte dat ‘het beste nog moet komen’.

Borrels en feestjes

Johnson is vooral door borrels en feestjes tijdens coronalockdowns onder vuur komen te liggen, maar hij ligt ook om andere redenen niet goed bij een aantal Conservatieven. Johnson heeft zijn verontschuldigingen over ‘partygate’ aangeboden en is niet van plan af te treden. Hij rekent erop dat zijn tegenstanders en critici in de minderheid zijn. Twee weken geleden, toen het langverwachte rapport over partygate uitkwam, waande hij zich veilig. Hij schoof de schuld in de schoenen van zijn stafleden, die de pizza’s en alcohol regelden. ,,Het bijwonen van borrels hoort bij mijn werk”, stelde hij toen.