Boris Johnson waant zich veilig na ‘tam’ rapport: ‘Borrels horen bij mijn werk’

Kots in de gangen, lege wijnflessen in prullenbakken, fijngeknepen bierblikken op bureaus en geruzie met beveiligers. De beschrijvingen van de drankcultuur in Downing Street tijdens de pandemie in het rapport van ambtenaar Sue Gray laten weinig aan de verbeelding over. Niettemin probeert premier Boris Johnson zijn aandeel in partygate te bagatelliseren. ,,Het bijwonen van borrels hoort bij mijn werk”, stelt hij.