Boris Johnson wil tot herfst premier blijven, Conservatieven vragen hem nu te vertrekken

Woensdag wilde Johnson van een vertrek nog niets weten. In de avond hebben al verscheidene mensen hem proberen te overtuigen dat het in het landsbelang was om weg te gaan. Dat heeft minister Michael Gove zelfs zijn baan gekost. Johnson ontsloeg hem.

De nieuwe Britse minister van Financiën deed donderdagochtend openlijk een oproep aan Johnson om te vertrekken. Nadhim Zahawi zit nog geen twee dagen op die positie en verdedigde Johnson gister nog in alle ochtendprogramma’s. Nu liet hij publiekelijk weten dat het tijd is voor de premier om op te stappen, omdat “dit alleen maar erger zou worden”.

Zahawi werd minister van Financiën toen zijn voorganger Rishi Sunak dinsdag opstapte, omdat hij het vertrouwen is verloren. Sindsdien legden al vele ministers en andere bewindslieden hun regeringstaken neer. Zahawi was hiervoor minister van Onderwijs. Zijn opvolger, die er ook nog maar twee dagen zit, is ook alweer afgetreden omdat ze het niet meer ziet zitten met Johnson.

Conservatieven

Meerdere Britse Conservatieven hebben zich vandaag uitgesproken tegen het voorlopig aanblijven van premier Boris Johnson tot de herfst. Johnson wil aanblijven tot een nieuwe partijleider is gekozen voor het Conservatieve partijcongres in oktober. Vooraanstaande Tories laten Britse media weten dat ze vinden dat hij nu moet vertrekken.

Het kan maanden duren voordat een nieuwe partijleider is gekozen die automatisch ook premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Tot die tijd wil Boris Johnson zelf aanblijven als demissionair premier. Volgens bijvoorbeeld voormalig minister George Freeman zou het beter zijn om een waarnemend premier aan te stellen. In de media wordt daarvoor Dominic Raab genoemd, de huidige vicepremier.

Opluchting

De leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland zijn blij dat de Britse premier Boris Johnson vertrekt. Johnson had een moeizame relatie met de andere delen van het Verenigd Koninkrijk en de drie leiders laten dat merken in hun reacties op Twitter.

De Schotse premier Nicola Sturgeon verwacht dat het land opgelucht is dat de chaos van de laatste dagen voorbij is. Ze denkt dat het onverstandig is als Johnson nog tot de herfst aanblijft als waarnemend premier, omdat hij altijd al ‘ongeschikt’ was als premier. Ze hoopt dat een nieuwe premier een andere houding zal aannemen tegenover een onafhankelijkheid van Schotland, maar verwacht niet dat het probleem met een nieuwe leider verholpen is.

De nieuw verkozen leider van Noord-Ierland Michelle O’Neill heeft hard uitgehaald naar de Britse premier, omdat hij het Noord-Ierse protocol wilde aanpassen. ,,Hij is een totaal schandelijke figuur. Iedereen die onze vredesakkoorden probeert te saboteren, is werkelijk geen vriend van ons.”

Wie is Boris Johnson?

De Britse premier Boris Johnson treedt volgens Britse media af, nu leden van zijn regering massaal zich tegen hem keren en opstappen. Dat zou betekenen dat na tientallen jaren een einde komt aan een politieke carrière van een oud-journalist die als premier werd geteisterd door een reeks schandalen.

Voordat Johnson een prominent politicus werd, was hij een succesvol journalist. De Brit schreef als EU-correspondent in Brussel voor de rechtse krant The Daily Telegraph en werd later hoofdredacteur van het conservatieve blad The Spectator. Omdat Johnson ‘meer wilde betekenen’, besloot hij de politiek in te gaan.

Johnson nam in 2001 namens de Conservatieve Partij plaats in het Lagerhuis. In 2008 won hij de strijd om het Londens burgemeesterschap. In 2015, tegen het einde van zijn tweede termijn, nam Johnson als burgemeester opnieuw plaats in het parlement. In de aanloop naar het brexitreferendum in 2016 ontpopte hij zich tot het gezicht van de zogeheten brexiteers.

Nadat een kleine meerderheid van het Britse volk voor een vertrek uit de Europese Unie had gekozen, trad premier David Cameron af. Johnson wilde zijn partijgenoot opvolgen, maar het was Theresa May die het premierschap op zich mocht nemen. Zij koos de euroscepticus als haar buitenlandminister. Hij stopte na twee jaar met die functie wegens onvrede over Mays invulling van de brexit.

Na het aftreden van May in 2019, omdat het haar niet lukte een brexitdeal door het Lagerhuis te loodsen, volgde Johnson haar op. Onder zijn leiding traden de Britten begin 2020 uit de EU. Rond diezelfde periode diende de volgende uitdaging zich aan, de coronapandemie. Johnsons trage coronabeleid leverde hem veel kritiek op. Hij kwam uiteindelijk alsnog met zware beperkingen en zette daarnaast een succesvolle vaccinatiecampagne op.