Borrell: Meer wapens voor Kiev plus goudboycot Moskou

5 gewonden Schietpar­tij in volle beachclub in bijzijn Nederland­se influencer: ‘Bang op de grond om kogels te ontwijken’

Bij een schietpartij in een drukbezochte beachclub in het Spaanse Marbella zijn zeker vijf mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig. Volgens plaatselijke media was er in de nacht van zondag op maandag een ruzie, waarbij mensen elkaar met vuur- en steekwapens te lijf gingen. Een jonge vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, ook de vermeende schutter is door messteken zwaargewond geraakt.

11:43