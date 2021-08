Bosbrand Italië: evacuatie 400 inwoners en toeristen

Fox-boeg­beeld op bezoek bij Hongaarse geestver­want Viktor Orbán: ‘Hier kan Biden nog wat van leren’

7 augustus De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft al de hele week Fox News-boegbeeld Tucker Carlson over de vloer. Die was benieuwd naar het succes van de in Europa verguisde leider. Zijn conclusie: ,,Hier kan Joe Biden nog wat van leren.”