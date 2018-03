Bosbrand verwoest kustdorp in zuidoosten van Australië

Trump wil drugscrisis te lijf met doodstraf voor grote dealers

2:09 De Amerikaanse president Donald Trump wil de doodstraf invoeren voor grote drugsdealers. Volgens het Witte Huis staat deze maatregel in een plan om de drugscrisis in de VS aan te pakken. Trump presenteert het plan maandag in New Hampshire, een staat die kampt met grote drugsproblemen.