Bosbranden bereiken peperdure villawijk Los Angeles

Belgische politie vindt zwaar verminkt lichaam in auto

16:03 In het Belgische Middelkerke is afgelopen nacht tijdens een verkeerscontrole een lijk gevonden in een auto. Het lichaam was zwaar verminkt. Eerdere berichten spraken nog van een onthoofd lichaam, maar dat werd later weersproken door het parket van Brugge.