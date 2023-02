Bosbranden in Chili eisen tientallen levens, honderden mensen gewond

Macron en Netanyahu willen samenwer­ken tegen Iran

De Franse president Emmanuel Macron en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben donderdag aangekondigd ,,samen te werken” tegen de ,,destabiliserende” activiteiten van Iran in het Midden-Oosten. Ook willen ze een front vormen tegen de ,,steun” van Teheran aan Rusland in zijn offensief in Oekraïne.

3 februari