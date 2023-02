Bosbranden in Chili eisen tientallen levens, honderden mensen vermist

Goederen­trein rijdt twee kinderen aan in Duitsland: jongen (10) overleden, 9-jarige in levensge­vaar

In Recklinghausen, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, is donderdagavond een tienjarige jongen om het leven gekomen na een aanrijding door een goederentrein. Een tweede kind, een jongen van negen, werd eveneens geraakt door de trein en is in levensgevaar. Dat meldt de politie donderdagnacht.

