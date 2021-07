Bosbranden op Sardinië en in Zuid-Frankrijk, EU stuurt blusvliegtuigen naar Italië

In de nacht van zaterdag op zondag moesten door de branden vierhonderd mensen hun huizen verlaten. Zondag moesten nog eens honderden inwoners van het getroffen gebied geëvacueerd worden. De bosbranden woeden onder meer bij de plaats Cuglieri. Het dorp Sennariolo, ten noorden van Cuglieri, werd in zijn geheel ontruimd.

Er zijn volgens plaatselijke media panden beschadigd en boeren hebben oogsten en vee in de vuurzee verloren. Volgens de Europese Commissie is tot nu toe zo’n 4000 hectare bosgebied afgebrand. Er is nog geen melding gemaakt van ernstig gewonden of doden.

Nog geen slachtoffers

Het gebied waar de brand woedt ligt tussen Narbonne en Carcassonne. Tot nog toe is ongeveer 8,5 vierkante kilometer in vlammen opgegaan. Doordat ook hoogspanningslijnen zijn getroffen, zijn zowel in Frankrijk als in Spanje en zelfs Portugal zaterdag op diverse plaatsen stroomstoringen ontstaan. In Frankrijk hadden ongeveer 100.000 huishoudens daar last van, meldde netwerkbedrijf RTE.