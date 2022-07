Bosbranden Zuid-Europa: duizenden hectare land verwoest

Bijna zes dagen na het begin ervan, hebben grote bosbranden in Frankrijk duizenden hectare land verwoest. Ook gebieden in andere Zuid-Europese landen worden steeds heviger bedreigd door natuurbranden.

In tal van departementen van Frankrijk hebben de weerdiensten code rood uitgeroepen wegens de hitte. Météo France voorspelt zondag temperaturen tot 40 graden Celsius in delen van Zuid-Frankrijk. Voor maandag worden nieuwe hitterecords verwacht. ,,De hitte neemt toe. De hittegolf verspreidt zich over het land”, aldus het weerbureau.

In het departement Gironde, rondom Bordeaux, proberen brandweerlieden twee bosbranden onder controle te krijgen die sinds dinsdag bijna 11.000 hectare (15.400 voetvalvelden) hebben verslonden. De bosbranden hebben geleid tot evacuatie van meer dan 14.000 mensen, onder wie ook toeristen, zoals de 20-jarige Vincent van Eck uit Tricht. Er zijn zeven noodopvangplaatsen ingericht om evacués op te vangen.

Spanje ook bedreigd

De Spaanse autoriteiten melden ongeveer twintig bosbranden in meerdere delen van het land, van het zuiden tot aan Galicië in het uiterste noordwesten. Een brand in het Mijas-gebergte, nabij de zuidelijke kustplaats Malaga, heeft tot dusver ongeveer 2000 hectare land verwoest. De brand dwong iets meer dan 3000 mensen hun woningen te verlaten, maar ongeveer 2000 van hen zijn intussen teruggekeerd.

In Spanje loopt het kwik op tot boven de 40 graden. In de Spaanse hoofdstad Madrid kwam als gevolg van een hitteberoerte tijdens het werk een 60-jarige straatveger om het leven.

De strijd tegen de vlammen heeft ook het leven geëist van een aantal hulpverleners, onder wie een piloot die overleed toen zijn vliegtuig neerstortte in het noorden van Portugal. In Griekenland kwam twee hulpverleners om toen hun helikopter in zee viel.

Noodtoestand in Portugal

In Portugal wordt bekeken of de noodtoestand die gedurende een week geldt, wegens de hitte wordt verlengd. In het land liep het kwik vorige week op tot 47 graden, maar de temperatuur zou komende week langzaam iets afnemen.

Ook in Italië worden bosbranden gemeld, onder meer op Sicilië, nabij Florence in Toscane, nabij de badplaats Bibione en in de regio Abruzzen. In Griekenland werden zondag binnen 24 uur 119 bosbranden gemeld, ook in de buurt van de toeristenplaats Rethymnon op Kreta.