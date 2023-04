Botresten van tientallen Maya-mensenoffers ontdekt onder piramide Mexico

Opvallende ontdekking bij opgravin­gen 'Witte Stad'

Archeologen hebben op de vermoedelijke locatie van de legendarische Witte Stad in Honduras tientallen artefacten opgegraven die meer vertellen over de eeuwenoude stadsbewoners. Een van de ontdekkingen is dat de bevolking waarschijnlijk niet van Mayaanse afkomst is. Dat is opvallend, want de Maya's domineerde toentertijd de regio.