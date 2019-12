Bouterse bedankt Krijgsraad voor veroordeling

Hun president is voor moord veroor­deeld, maar Surinamers maken zich niet druk

6 december Suriname heeft een voor moord veroordeelde president. Toch zit Desi Bouterse nog onverstoorbaar op zijn stoel. Er is geen spoedvergadering in het parlement, geen protest op straat. Nu de stofwolken zijn opgetrokken, gaat het leven gewoon door. Alsof er niks is gebeurd.