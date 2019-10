Boze Amerikanen: Nederlandse subsidies voor biomassa maken onze natuur kapot

Miljoen mensen de straat op bij nieuwe protesten Chili

3:32 In de Chileense hoofdstad Santiago is vrijdag opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid van president Sebastián Piñera. Volgens gouverneur Karla Rubilar van Santiago waren er bijna een miljoen mensen op de been. Daarmee is het de grootste demonstratie sinds er drie weken geleden straatprotesten uitbraken.