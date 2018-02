Boze buurvrouw stopt schokkend briefje onder ruit ambulance: wegwezen hier!

Oxfam-directeur Haïti gaf in intern rapport gebruik prostituees toe

4:58 Uit een intern rapport van hulporganisatie Oxfam over de beschuldigingen van seksueel wangedrag tijdens haar humanitaire missie in Haïti in 2010 blijkt dat de lokale directeur in een intern onderzoek heeft toegegeven dat hij heeft betaald voor prostituees.