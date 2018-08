Boze gamer in Florida schoot twee deelnemers en zichzelf dood

Geen andere schutters

Het Madden NFL '19 videogametoernooi werd live gestreamd vanuit de GLHF-gamebar in de Jacksonville Landing, een winkel- annex entertainmentcentrum in de stad. De politie zette in eerste instantie een zoekactie op touw naar eventuele andere schutters, maar heeft die inmiddels gestaakt.

Op Twitter circuleren beelden van een livestream van het event. Daarop is te zien hoe de livestream abrupt wordt gestopt, nadat er verschillende schoten te horen zijn. Een man op de achtergrond roept: 'Waarmee heeft hij me beschoten?'.

Het plaatselijke politiebureau waarschuwde het publiek op Twitter en Facebook om ver weg te blijven van de Jackson Landing. ,,We zien dat veel mensen zich verstoppen in afgesloten ruimtes bij The Landing. Als je er ook zit, bel dan 911 zodat we naar je toe kunnen komen. We vragen je kalm te blijven en de plek waar je je schuilhoudt niet te verlaten. Kom alsjeblieft niet naar buiten rennen.'' Inmiddels is het gevaar rond het winkel- en entertainmentcentrum geweken.