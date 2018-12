Boze partijleidster van Democraten trapt Trump verbaal in zijn ballen

De Californische democrate, die genomineerd is voor een tweede periode als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, liet tegenover verslaggevers weten weten hoe zij de komende twee jaar met Trump aan het roer ziet. En wat ze van zijn dreigement vindt om de overheid plat te leggen als hij geen geld krijgt voor zijn zo gewilde Mexicaanse-muur. Haar minachting voor de Republikeinse president stak ze daarbij niet onder stoelen of banken. ,,Het zit zo’’, sprak Pelosi. ,,Als je een wedstrijdje kietelen met een stinkdier aangaat, kom je onder de pis te zitten. Dat hele gedoe met die muur. Het gaat gewoon om zijn mannelijkheid.’’ Volgens Pelosi heeft Trump sowieso weinig te bieden op dat vlak. ,,Alsof mannelijkheid ooit met hem geassocieerd kan worden’’, merkte ze venijnig op na een bijeenkomst met Trump op het Witte Huis. De meeting met de president ging er hard aan toen.

Trump gepikeerd

In het bijzijn van vice-president Mike Pence en de Democratische senaatsvoorzitter Chuck Schumer las een strijdlustige Pelosi de president de les over de Amerikaanse grondwet. Een duidelijke gepikeerde Trump merkte ten langen leste op dat Pelosi's tweede termijn allerminst zeker is.



,,Nancy zit in een situatie die voor haar niet gemakkelijk is. En ik begrijp dat, ik begrijp dat volledig’’, schamperde Trump. Pelosi stak haar hand op en zwaaide met haar vinger naar Trump. ,,Maak geen karikatuur van de kracht die ik aan deze ontmoeting geef’’, fulmineerde ze.