Nederlandse toerist overleden na wespensteek op slagveld Verdun

Voor het eerst sinds 20 jaar weer malariabe­smet­tin­gen in VS geconsta­teerd

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen twee maanden vijf gevallen van malariabesmettingen geconstateerd die werden veroorzaakt door lokale muggen. Volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst is het voor het eerst sinds 2003 dat de ziekte in het land zelf wordt opgelopen.