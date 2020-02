Twee politiehonden omgekomen bij autocrash België, vijf personen naar ziekenhuis

Bij een zwaar verkeersongeval met een politieauto en een personenwagen in het Belgische Knokke zijn vanochtend twee politiehonden om het leven gekomen. Vijf mensen, onder wie twee agenten, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. ,,De verslagenheid binnen het korps is groot”, klinkt het bij collega’s.

Het ongeval gebeurde even na twee uur ‘s nachts. Het politievoertuig was op weg naar een dringende interventie, toen het helemaal verkeerd liep. De dienstwagen kwam met een enorme klap in botsing met een personenauto. Beide wagens werden tegen een boom geslingerd. Twee politiehonden in de auto overleefden het ongeluk niet. Vijf gewond geraakte personen, onder wie twee agenten, zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

De klap van het verlies komt hard aan binnen het korps. ,,We verliezen twee collega’s”, klinkt het. Korpschef Steve Desmet kwam persoonlijk naar de plaats van het ongeval. Ook hij was zwaar onder de indruk. Door het ongeval was de Kalvekeetdijk afgesloten voor het verkeer.

De collega’s van de politiezone Blankenberge deden onderzoek. ,,We zullen dit de komende dagen eerst intern verwerken en bespreken”, zegt Desmet. De honden zijn eigendom van de hondenbegeleiders zelf. Het spreekt voor zich dat dit nieuws zéér hard aankomt. De honden worden echt aanzien als volwaardig lid van ons korps. De regeling met de honden zal wellicht herbekeken moeten worden. Een politiehond kan je niet in een-twee-drie vervangen. De opleiding duurt zeer lang. We gaan hier binnenkort overleg over plegen."

Vertrouwd beeld