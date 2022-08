Vakantie Nederlands gezin in Italië eindigt in drama, jongetje (5) zwaargewond na aanrijding

Update Nederlands meisje (9) verdrinkt in Frans zwembad, haren vastgezo­gen in rooster ‘padden­stoel-waterval’

Een 9-jarig meisje uit Breda is afgelopen weekend verdronken op een camping in het zuidwesten van Frankrijk. Ze kwam met haar haren vast te zitten in het inlaatrooster van een waterval in het zwembad.

