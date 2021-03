Wie de macht van het leger in Myanmar aantast, wordt met grof geweld afgestraft

Verdachten van liquidatie in Bergen aan Zee gearres­teerd in Spanje

22:09 In Zuid-Spanje zijn twee verdachten opgepakt van de liquidatie van een 45-jarige Colombiaan, in februari, in Bergen aan Zee. De arrestatie vond plaats bij een tolpoort tussen Malaga en Marbella. De twee voortvluchtigen, van wie de nationaliteit niet bekend is gemaakt, zaten in een huurauto met Duits kenteken.