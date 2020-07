Brand bij luchthaven van Luik

Podcast Achter het Verhaal ‘Trump die bonen aanprijst, is als Geert Wilders die couscous promoot’

22 juli In de podcast Achter het Verhaal blikt presentator Kevin Goes de komende maanden een paar keer samen met Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen vooruit op de verkiezingen in de VS. Krijgt Donald Trump nog vier jaar de tijd als president, of wordt het Joe Biden?