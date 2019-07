Brandaanslag in Japan: minstens 13 doden, tientallen gewonden

Makers populaire veroude­rings­app: ‘Alle foto's na 48 uur verwijderd van onze servers’

9:40 De makers van de razend populaire verouderingsapp Faceapp hebben gereageerd op het wereldwijd rondzingende gerucht dat foto's die voor de markante gezichtstransformaties worden gebruikt in Rusland worden opgeslagen en daarna zonder onze toestemming doorverkocht aan derden. ,,Niks aan de hand’’, verzekert het in Sint Petersburg gevestigde bedrijf R&D in een statement.