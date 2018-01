Brandende olietanker Sanchi drijft weg van China en koerst af op Japan

Gevreesd wordt voor een van de ergste milieurampen ooit op zee. ,,We zijn erg bezorgd over de gevolgen voor het zeeleven in het gebied'', meldde Greenpeace eerder deze week. Weglekkend condensaat gaat een chemische reactie aan met het zeewater, waardoor licht ontvlambaar gas ontstaat.



De 274 meter lange olietanker Sanchi was vanuit Iran op weg naar Zuid-Korea. Het schip vervoerde 136.000 ton aan condensaat, een zeer lichte vorm van aardolie. Dat staat ongeveer gelijk aan een miljoen vaten, die grofweg 50 miljoen euro waard zijn.



Een woordvoerder zei vandaag dat de Japanse kustwacht de Chinezen hulp heeft aangeboden, maar die zou van de hand zijn gewezen. Hij stelde dat de Japanners patrouilleboten en vliegtuigen hebben ingezet om de situatie in de gaten te houden.