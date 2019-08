Brandstof Portugal op rantsoen door staking

video Pensioen­feest­je FBI-agent opgefleurd door man die hij 22 jaar geleden als baby uit doos redde

14:42 De Amerikaanse Troy Sowers vroeg zijn werkgever om niet meer dan wat koffie en donuts om zijn pensioen te vieren met collega’s. In plaats daarvan werd de FBI-agent verrast met een hele ceremonie én een bezoekje van een man die hij 22 jaar geleden als baby had gered na een urenlange zoektocht. ,,Het was mijn eerste zaak. Ik dacht altijd aan dat kind.’’