Brandstofoorlog overgewaaid naar België, eerste tankstations zonder diesel

videoIn België voelen ze nu ook de gevolgen van de acties tegen hogere brandstofprijzen. Zo kunnen klanten van Shell in Tongeren geen diesel meer tanken in twee tankstations. En ook Total bevestigt dat er in een aantal tankstations een bevoorradingstekort is.

De ‘gilets jaunes’ of ‘gele hesjes’ is een beweging die protesteert tegen de volgens hen te hoge dieselprijzen. Frankrijk is al een week in de ban van de ‘gele hesjes’-beweging. Ze protesteren vooral tegen een hogere accijns op diesel en benzine. President Macron verhoogde de belasting eerder dit jaar en doet dat opnieuw in 2019. Reden: het stimuleren van schoon rijden. De maatregelen hebben geleid tot een brandstofoorlog, waarbij inmiddels twee doden en enkele honderden gewonden zijn gevallen.

Het protest is sinds afgelopen weekend overgewaaid naar België. Ook bij onze zuiderburen worden de acties van de ‘gele hesjes’ grimmiger. Op snelwegen in Wallonië werden woensdagavond benzinebommen gegooid en vrachtwagens geplunderd. De politie verrichtte 39 aanhoudingen bij het brandstofprotest. ,,We nemen dit heel ernstig en willen dit absoluut in de kiem smoren’’, aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De protesten in Frankrijk worden steeds kleinschaliger, maar er kan nog niet gezegd worden dat de acties bijna afgelopen zijn. Vandaag waren naar schatting 5100 betogers op de been in Frankrijk. Een stuk minder dan afgelopen dagen. Zaterdag veroorzaakten bijna 300.000 ‘gilets jaunes’ op diverse plekken een verkeerschaos die dagen voortduurde. De ‘gele hesjes’ hinderden volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag nog maar nauwelijks het verkeer.

De actievoerders willen zaterdag naar Parijs voor een tweede grote nationale protestdag. De politie in Parijs rekent zaterdag op 30.000 betogers en hoopt dat die zich tot aangewezen plekken beperken, met name de Champs de Mars en het Place de la Bastille. De ‘gele hesjes’ gaan ervan uit dat veel meer mensen zullen komen en ze willen ook naar de Place de la Concorde toe.