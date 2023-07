Brandweerman komt om bij blussen na rellen Parijs, sirenes loeien uit protest op Franse gemeentehuizen

Bij het blussen van brandende auto’s in een voorstad van Parijs is volgens de minister van Binnenlandse Zaken maandag een 24-jarige brandweerman om het leven gekomen. Hij verloor het leven tijdens het blussen van auto’s in een ondergrondse parkeergarage in Saint-Denis.

Tijdens de vooral nachtelijke onlusten die 28 juni zijn begonnen, waren er nog geen doden gemeld. Minister Gérald Darmanin heeft de familie van de brandweerofficier gecondoleerd, maar zei op Twitter niets over de oorzaak van de brand en of die met de rellen te maken had.

Sirenes op gemeentehuizen

Franse burgemeesters hebben burgers opgeroepen maandag voor gemeentehuizen te demonstreren voor de terugkeer van ’de republikeinse orde’ in het land. In de gemeentehuizen zullen om 12.00 uur de sirenes loeien. De oproep is een gevolg van de aanval op een woning van een burgemeester in een zuidelijke voorstad van Parijs, L’Haÿ-les-Rose. In de nacht van zaterdag op zondag probeerden de aanvallers onder meer de woning van de burgemeester, waar diens vrouw en twee kinderen lagen te slapen, in brand te steken.

De aanval heeft het land diep geschokt. De vereniging van burgemeesters heeft gemeld dat sinds de onlusten dinsdag begonnen 150 gemeentehuizen of panden van gemeenten zijn aangevallen, een primeur volgens de vereniging. In totaal zijn naar schatting duizend panden verwoest, 5000 voertuigen in brand gestoken en meer dan 3100 relschoppers opgepakt. De nacht van zondag op maandag was de eerste relatief kalme nacht sinds 28 juni. Er zijn in heel het land ruim 150 arrestaties verricht.

Macron in gesprek

De Franse president Emmanuel Macron wil dinsdag in gesprek met ruim 220 burgemeesters van regio’s die hard zijn getroffen door de protesten en rellen in Frankrijk de afgelopen dagen. Volgens tv-zender BFMTV wil Macron bovendien maandag al de voorzitters van de Senaat en de Nationale Vergadering, de Franse Tweede Kamer, ontmoeten om te praten over de situatie.

De rellen in Frankrijk ontstonden nadat een tiener van Algerijnse afkomst werd doodgeschoten door een politieagent toen hij probeerde weg te rijden bij een verkeerscontrole. Dat leidt al meerdere dagen tot hevige onlusten in verschillende Franse steden, vooral ‘s nachts. De veelal jonge betogers beschuldigen de politie van racisme.

Ook zondagavond was het op veel plaatsen in Frankrijk weer onrustig, ondanks een oproep van de grootmoeder van de doodgeschoten tiener zondagmiddag, die maande tot kalmte. Wel was het rustiger dan eerdere dagen. Onder meer in Parijs werden rond 01.00 uur nog de nodige relschoppers opgepakt. Net als tijdens de twee voorgaande nachten zijn er zo’n 45.000 politieagenten en gendarmes op de been om rellen te voorkomen, of om die in ieder geval zoveel mogelijk in de kiem te smoren.

Zondagavond had president Macron een ontmoeting met onder anderen de Franse premier Elisabeth Borne, minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en minister van Justitie Éric Dupond-Moretti. Premier Borne ontmoet maandag, op verzoek van Macron, alle fractievoorzitters uit de Nationale Vergadering, meldt BFMTV zondagavond.

