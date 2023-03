Braziliaanse autoriteiten bevrijden 212 arbeiders van ‘slavernij’

met video Toeristen slalommen langs bergen afval in ‘romantisch’ Parijs

Wie een paar dagen wil doorbrengen in de ‘stad van de liefde’ zal een minder romantische ervaring hebben dan normaal: er ligt namelijk 7600 ton rottend afval in de straten van Parijs en daar komt dagelijks nog veel meer bij. Vuilophalers staken al anderhalve week vanwege de plannen om de pensioenleeftijd op te schroeven, en dat is te ruiken in de Franse hoofdstad.