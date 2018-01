BRCA-genmutatie 'heeft geen effect op overlevingskans bij borstkanker'

BRCA 1 en BRCA 2 zijn mutaties in het dna waardoor vrouwen een vergrote kans hebben op het ontwikkelen van borstkanker. Door de mutaties repareert het dna zichzelf niet meer, waardoor de kans op borstkanker groot is. Het onderzoek, dat gepubliceerd is in The Lancet Oncology, volgde de vrouwen onder de veertig gedurende tien jaar.



In die tien jaar stierven 651 van de 2.733 gevolgde vrouwen aan borstkanker. Dat waren procentueel evenveel vrouwen met het gen als zonder. Lichaamsomvang en etniciteit hadden geen effect op de overlevingskansen.



In het onderzoek werd ook duidelijk dat de overlevingskansen van vrouwen met een dubbele borstamputatie na een tijdsbestek van tien jaar niet beter zijn. Volgens een expert is het goed als vrouwen de tijd nemen om te bedenken of het afzetten van de borsten, naast chemotherapie, wel de juiste keuze is.