‘Breaking Bad’ in Bielefeld: Nederlanders staan terecht voor runnen grote drugskeuken in Duitsland

35.000 liter chemicaliën, een zelf geslagen put voor koelwater met een capaciteit van 5000 liter per uur, laboratoriummateriaal, bedden voor drugskoks en een paar honderd kilo amfetamineolie. Brandweerlieden troffen het in april 2019 aan in een loods in de buurt van het Duitse Bielefeld (Noordrijn-Westfalen). Het decor, dat doet denken aan de Netflixserie Breaking Bad , stond aan de wieg van een grootschalig onderzoek dat naar tien verdachten zou leiden, onder wie drie Nederlanders.

Een van hen, een 41-jarige Nijmegenaar, was voortvluchtig maar overleed door een ongeluk in zijn woning, zo werd in mei bekendgemaakt tijdens het proces tegen de twee medeverdachten uit Duitsland. De andere Nederlanders, afkomstig uit Arnhem en Nijmegen, staan vanaf donderdag terecht in Bielefeld. W. (59) en R. (37) worden beschuldigd van illegale en bendematige handel in verdovende middelen ‘in niet geringe mate’ door het runnen van een drugslaboratorium op industriële schaal met minstens tien anderen. Twee van hen worden vervolgd in een afgesplitste rechtszaak, het onderzoek tegen de rest loopt nog.

Tussen 1 februari 2019 en 28 april 2019 produceerden en verkochten de verdachten in een loods in Preußisch Oldendorf volgens de aanklacht minstens 230 kilo amfetamine ‘base’ (een kleurloze tot zeer lichtgele olieachtige vloeistof). Het Openbaar Ministerie (OM) leidt dat af uit aangetroffen verpakkingsmaterialen van de grondstoffen voor het produceren van amfetaminen. Daarnaast werd volgens haar 202,4 kilo amfetamineolie in beslag genomen, een grondstof voor chemische harddrugs zoals speed of crystal meth.

Een deel van de chemicaliën.

Kabelbrand

De brandweer ontdekte de industriële drugskeuken na op 28 april 2019 te zijn uitgerukt voor een kabelbrand in de loods. Die was al snel geblust. Daarna troffen de brandweerlieden grote hoeveelheden chemicaliën en een lading gasflessen aan die waren opgeslagen in strijd met alle veiligheidsvoorschriften. Ze alarmeerden de politie, die niet wist wat ze zag en meteen de deelstaat- en federale recherche inschakelde. Dat verklaarde de onderzoeksleider in maart voor de rechter bij het begin van het proces tegen de twee Duitse medeverdachten in de zaak. Het gaat om een 39-jarige boer uit Preußisch Oldendorf die de loods verhuurde en een 31-jarige timmerman uit het aangrenzende Rödinghausen die de 660 vierkante meter grote ruimte huurde.

De boer zegt dat hij niet op de hoogte was van het drugslaboratorium, de timmerman huurde naar eigen zeggen twee naast elkaar gelegen loodsen voor zijn handel in snelbouwwanden maar verhuurde de ene onder andere vanwege geldproblemen. Hij zou ook de materialen voor de verbouwing van die loods hebben aangeschaft. De Nederlanders zouden de ruimte dan buiten zijn medeweten hebben omgebouwd tot drugslaboratorium.

Een deel van de lading gasflessen.

Tegenstrijdigheden

Rechercheurs vonden in de loods achttien tanks met chemicaliën, acht grote roestvrijstalen ketels, zes distillatoren, een zelf geslagen put en een spaarzaam ingerichte gemeenschappelijke ruimte met acht matrassen. ,,Het sporenonderzoek kostte veel tijd en duurde maar liefst tien dagen’’, zei de als getuige opgeroepen onderzoeksleider. De gekochte chemicaliën leverden volgens hem een spoor op naar Nederland. De verklaringen van de timmerman werden al snel twijfelachtig. ,,In het verdere verloop van het onderzoek kwamen er steeds meer tegenstrijdigheden naar boven”, aldus de politiefunctionaris.

De rechtszaak tegen de Nederlanders werd afgesplitst omdat een van hen een gevangenisstraf uitzat voor drugsdelicten en hij niet werd overgeleverd. De rechtbank had geprobeerde hem per videoverbinding te ondervragen in het proces tegen de twee Duitse medeverdachten maar dat was mislukt door technische problemen. Zijn landgenoot bleef zonder opgave van reden weg. ,,Wij gaan ervan uit dat ze donderdag wel aanwezig zijn’’, zei een rechtbankwoordvoerder tegen deze site.

De opslagloods waarin zich het drugslaboratorium bevond.