Breivik schokte Noorwegen met wrede aanslagen, maar wil van rechter nu vervroegde vrijlating

Utøya Tien jaar na de aanslag: ‘Terrorist kwam naar een eiland omdat hij het niet met ons eens was’

Precies tien jaar geleden vermoordde Anders Breivik 77 mensen op het eilandje Utøya en in Oslo. Zijn vreselijke daad veranderde alles: het land, de politiek en de mensen. Hoe kon dit in hemelsnaam juist in Noorwegen gebeuren?

22 juli