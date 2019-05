Brexit-kopstuk Nigel Farage besmeurd met milkshake

Broertjes (6 en 4) in pyjama op straat aan lot overgela­ten: ‘We hoeven ze niet meer’

15:25 Een Frans echtpaar uit Tierasse, dat vorig jaar hun zoontjes op straat aan hun lot overliet, is veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De jongetjes van 6 en 4 werden in hun pyjama achtergelaten in de regen. Toen de kereltjes werden gevonden, vertelden hun ouders dat ze hen ‘niet meer wilden’, meldt nieuwszender BFM-TV.