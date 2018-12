Brief van 8-jarige Page aan de kerstman wachtte meer dan een eeuw op een postzegel

Het Beverly Heritage Centre, dat in een voormalig woonhuis is gevestigd, denkt dat de post per ongeluk tussen de schoorsteenmuur en –mantel terecht is gekomen. 106 jaar lang bleven ze onaangeroerd liggen. De brieven werden volgens historici geschreven door de kinderen van de familie Woodward.

Het is onduidelijk of ze de geschenken op haar lijstje hebben gekregen. Het meisje maakte geborduurde illustraties toen ze opgroeide, bleef haar hele leven in Beverly wonen en trouwde later, volgens het centrum. Ze stierf in 1951, op 47-jarige leeftijd.