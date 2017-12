Brits en Russisch fregat zij aan zij in Noordzee

Het fregat St. Albans werd tot dichtbij het Russische schip Admiral Gorchkov gestuurd om 'diens activiteiten te surveilleren'. De St. Albans is inmiddels teruggekeerd in zijn thuishaven Portsmouth.

Volgens het ministerie van Defensie is er al enige tijd sprake van een intensivering van de activiteiten van Russische oorlogsschepen rond de Britse eilanden. Meerdere keren worden Russische schepen geëscorteerd. In januari werden een oorlogsschip en vliegtuigen uitgestuurd om een Russisch vliegdekschip te begeleiden.

Kabels

De Britse marine is beducht voor Russische oorlogsschepen die onderzeese communicatie- en internetkabels willen beschadigen. Groot-Brittannië is als eiland zeer afhankelijk van het onderzeese kabelnetwerk dat in totaal meer dan een miljoen kilometer omspant. Volgens expert Keith Giles van de Chatham House denktank zou de schade aanzienlijk zijn. ,,Het feit dat mensen niet meer kunnen Facebooken is maar een minuscuul onderdeel van de ontregeling. Een groot deel van de internationale handel en financiële transactie gaat over die kabels. De economische impact zou enorm zijn'', aldus Giles op de BBC.