Brits gezin beleeft bizar vakantiebegin in Frankrijk: twee verstekelingen in bagagebox

video VN-kinderorga­ni­sa­tie: 1 op de 3 kinderen vergiftigd door lood

9:39 Een op de drie kinderen wereldwijd heeft een loodvergiftiging. Dat komt vooral door vervuild kraanwater in loden waterleidingen en door gevaarlijke recycling. In Nederland gaat het om bijna 60.000 kinderen, waarvan ruim 7600 kinderen zelfs meer dan 10 microgram lood in hun bloed hebben, meldt de VN-kinderrechtenorganisatie Unicef.