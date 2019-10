Brits Lagerhuis stemt voor vervroegde verkiezingen op 12 december

Helemaal officieel is het nog niet: de wet moet donderdag nog door het Hogerhuis, maar daar lijken ze niet van plan de verkiezingen te blokkeren. Dan zijn de derde algemene verkiezingen binnen vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk een feit. In juni 2017 gingen de Britten voor het laatst naar de stembus: toen verloor de Conservatieve Partij onder leiding van Theresa May de meerderheid, waarna regeren en het regelen van de brexit onmogelijke opgaves bleken. Premier Johnson hoopt bij de nieuwe stembusgang een grote meerderheid te winnen, waardoor hij zijn brexitdeal makkelijker door het Britse parlement kan loodsen.



Toen de grootste oppositiepartij Labour vanochtend bekendmaakte zich achter landelijke verkiezingen te scharen, leek een vervroegde stembusgang in december in kannen en kruiken. Maar, net zoals alles in het veranderlijke en onvoorspelbare brexitproces bleek het minder eenvoudig dan gedacht. Op de verkiezingswet van Boris Johnson werden namelijk maar liefst tien pagina’s aan amendementen ingediend. Oppositiepartijen probeerden de verkiezingsdatum van 12 december te veranderen in 9 december, wilden EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk stemrecht geven en de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen naar 16 jaar. De plaatsvervangend voorzitter van het Lagerhuis, Lindsay Hoyle, selecteerde alleen het amendement over de verkiezingsdatum dat was ingediend door Jeremy Corbyn. Zijn wetswijziging kwam er net niet doorheen: 295 parlementariers stemden voor, 315 tegen.