Brits meisje (5) overleden na botsing op Franse skipiste

De instructeur van de skiklas die het meisje op het moment van de botsing volgde, is inmiddels gehoord als getuige. Zijn groep, bestaande uit vijf kinderen, zigzagde rustig naar beneden toen de man op hoge snelheid op het meisje in skiede. Volgens ooggetuigen kwam het meisje na de botsing nooit meer bij bewustzijn. Zij stierf in een helikopter onderweg naar het ziekenhuis.

De Franse justitie onderzoekt nog of de volwassen skiër, een man uit de regio van in de veertig, schuldig is aan het ongeluk. Zijn snelheid zou in het geding zijn, bevestigt de officier van justitie van Bonneville tegenover France 3. Een autopsie moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak van het meisje was. Het onderzoek kan leiden tot een aanklacht wegens doodslag.