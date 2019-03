Brits parlement stemt voor uitstel brexit

Het Britse parlement heeft vanavond voor een uitstel van de brexit gestemd. In totaal waren 412 parlementsleden voor en 202 tegen een verschuiving van de deadline van 29 maart. Eerder op de avond stemde het Lagerhuis al tegen het idee van een tweede referendum over de brexit.

Premier Theresa May zei gisteren dat haar land fors uitstel van de brexit riskeert als niet snel een uitweg wordt gevonden uit de impasse in het Lagerhuis. Parlementariërs hebben haar akkoord over een ordelijke brexit al twee keer verworpen en keerden zich gisteren ook tegen een vertrek zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden, een zogenoemde no deal-brexit.



May zei dat haar regering kan aansturen op een korte technische verlenging als het Lagerhuis de deal alsnog steunt. Zo niet dan dreigt volgens haar een veel langer uitstel. Dat kan betekenen dat het Verenigd Koninkrijk toch moet meedoen aan de Europese verkiezingen, waar de Britten en Europa niet op zitten te wachten.

Europees president Donald Tusk wil dat de EU-landen openstaan voor een lang uitstel van de brexit als het Verenigd Koninkrijk het nodig acht zijn brexitstrategie te heroverwegen. Nederland staat daar in elk geval positief tegenover. Maar dan moeten de Britten wel met goede argumenten komen, zei minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vandaag. Een uitstel zal door het VK moeten worden aangevraagd, benadrukt Blok. ,,Nederland is op zich welwillend maar het is wel van groot belang dat Londen daarbij goed aangeeft waarvoor ze dat uitstel willen gebruiken.’’



Tusk is morgenochtend bij premier Mark Rutte in Den Haag om over uitstel te praten. Tusk gaat in aanloop naar de Europese voorjaarstop volgende week in Brussel ook naar andere leiders om hen te vragen serieus te kijken naar deze optie.

May houdt agenda in handen